Сотрудники МЧС пытаются ликвидировать возгорание на складе хозяйственных товаров в Омске. На месте ЧП работают около 60 человек и 14 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.
Пламя охватило площадь в 500 кв. м, передаёт
Ранее News.ru сообщал, что пожар произошёл в здании первого в России ресторана «Макдоналдс» в центре Москвы. Инцидент произошёл в доме 29 по улице Большая Бронная. По данным News.ru, загорелся мусор на площади 3 кв. м. Огонь удалось ликвидировать до прибытия сотрудников МЧС.
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