https://static.news.ru/photo/e9bff19a-e9e0-11e9-bc53-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Сотрудники МЧС пытаются ликвидировать возгорание на складе хозяйственных товаров в Омске. На месте ЧП работают около 60 человек и 14 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.

Пламя охватило площадь в 500 кв. м, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства. По предварительной информации, в повреждённых помещениях находятся в том числе детские игрушки. Погибших и пострадавших нет.

Ранее News.ru сообщал, что пожар произошёл в здании первого в России ресторана «Макдоналдс» в центре Москвы. Инцидент произошёл в доме 29 по улице Большая Бронная. По данным News.ru, загорелся мусор на площади 3 кв. м. Огонь удалось ликвидировать до прибытия сотрудников МЧС.