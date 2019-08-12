Крупный пожар произошёл на Енисейском рынке в Красноярске. На его территории загорелся склад.
Площадь возгорания составила тысячу квадратных метров, сообщил источник News.ru. Инцидент произошёл в доме 49ж по улице Шахтёров.
В настоящий момент на месте работают восемь машин и 27 сотрудников МЧС.
Ранее News.ru писал, что две деревянно-щитовые бытовки, расположенные рядом со строением, которое используется как битумный склад, загорелись в Дзержинском по адресу: Денисьевский проезд, д. 7Б. Огонь распространился и внутри битумного хранилища на площади 150 кв. м.