https://static.news.ru/photo/a2aaf69e-bd01-11e9-b33a-fa163e074e61_660.jpg Фото: sov_ron24/vk.com

Крупный пожар произошёл на Енисейском рынке в Красноярске. На его территории загорелся склад.

Площадь возгорания составила тысячу квадратных метров, сообщил источник News.ru. Инцидент произошёл в доме 49ж по улице Шахтёров.

В настоящий момент на месте работают восемь машин и 27 сотрудников МЧС.

Ранее News.ru писал, что две деревянно-щитовые бытовки, расположенные рядом со строением, которое используется как битумный склад, загорелись в Дзержинском по адресу: Денисьевский проезд, д. 7Б. Огонь распространился и внутри битумного хранилища на площади 150 кв. м.