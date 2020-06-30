Росэнергоатом: информация о ЧП на Ленинградской АЭС не подтверждается

https://static.news.ru/photo/ef3c58a4-bac6-11ea-8e87-fa163e074e61_660.jpg Фото: Росатом/vk.com

Информация, распространённая иностранными СМИ, в том числе украинскими, о неполадках на втором энергоблоке Ленинградской АЭС является ложной. Электростанция работает в штатном режиме, следует из официального сообщения концерна «Росэнергоатом».

Никаких чрезвычайных происшествий в настоящее время на Ленинградской АЭС не зафиксировано. Новость, которую украинские СМИ выдают за свежую, имела место быть в 2015 году, о чем в то время концерн «Росэнергоатом» проинформировал общественность, СМИ и все заинтересованные органы, — говорится в сообщении департамента коммуникаций концерна.

Ранее ряд украинских СМИ обнародовали информацию о том, что в минувшую субботу в турбинном отделении второго энергоблока станции якобы произошёл выброс радиоактивного пара. По другой информации, была зафиксирована повышенная концентрация радиоактивных изотопов над территорией Северной Европы, которые якобы поступили со стороны России в результате разгерметизации топливного элемента реактора Кольской и Ленинградской АЭС.

В частности, появление в воздухе небольшого количества искусственных радиоактивных веществ наблюдалось в Норвегии, Швеции и Финляндии. В Национальном институте здоровья и окружающей среды Нидерландов пришли к выводу, что выброс мог произойти на западе России. Помимо АЭС под подозрение попали базы атомных ледоколов и подлодок Северного флота РФ. При этом экологи Greenpeace на основе данных Росгидромета радиоактивных превышений в районе АЭС на западе России не зафиксировали. Концерн «Росэнергоатом» также не подтвердил данные о превышении контрольных значений.

Сегодня на Ленинградской атомной электростанции функционируют второй, четвёртый и пятый энергоблоки с суммарной нагрузкой 3200 МВт. Остановка первого энергоблока для вывода из эксплуатации состоялась в прошлом году, третий энергоблок находится в планово-предупредительном ремонте с середины мая, подытожили в компании. Радиационная обстановка на атомной электростанции и прилегающих территориях остаётся в норме.

Как писал NEWS.ru, Шри-Ланка и РФ обсуждают строительство АЭС на острове. Об этом рассказал посол страны в России Мигахаланде Д. Ламаванса.