Появились первые фото обрушения пятиэтажки в Одессе

https://static.news.ru/photo/32fcba5a-991d-11ea-ad45-fa163e074e61_660.jpg Фото: dsns.gov.ua

Государственная служба по ЧС Украины опубликовала фотографии обрушения стены пятиэтажного дома в Одессе. В настоящее время спасатели ищут пострадавших.

Кроме того, сотрудники ведомства сейчас разбирают разрушенные конструкции, передают «Невские новости». Информации о пострадавших и причинах ЧА в настоящее время нет.

dsns.gov.ua

Как писал NEWS.ru, инцидент произошёл 18 мая в 16:25 по местному времени (совпадает с московским) на Торговой улице. Стена дома обрушилась с первого по третий этаж. В ликвидации последствий обрушения стены пятиэтажки принимают участие 42 специалиста личного состава экстренных служб и 9 единиц спецтехники.