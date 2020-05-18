Появились первые фото обрушения пятиэтажки в Одессе

Государственная служба по ЧС Украины опубликовала фотографии обрушения стены пятиэтажного дома в Одессе. В настоящее время спасатели ищут пострадавших.
Кроме того, сотрудники ведомства сейчас разбирают разрушенные конструкции,
Как писал NEWS.ru, инцидент произошёл 18 мая в 16:25 по местному времени (совпадает с московским) на Торговой улице. Стена дома обрушилась с первого по третий этаж. В ликвидации последствий обрушения стены пятиэтажки принимают участие 42 специалиста личного состава экстренных служб и 9 единиц спецтехники.
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