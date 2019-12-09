Местонахождение восьми человек, предположительно находившихся в сгоревшем здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, до сих пор остаётся неизвестным. Такие данные распространил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Политик подчеркнул, что спасатели продолжают поиски, власти окажут поддержку всем, кто потерял родных,
Гончарук также проинформировал, что комиссия по расследованию причин пожара в Одессе должна представить результаты работы до 20 декабря. Он подчеркнул, что виновные понесут наказание.
Последняя проверка здания колледжа, как сообщил украинский премьер, проводилась в июне 2014 года. Тогда специалисты выявили нарушения. В этом году объект не был среди приоритетных для проверки.
Как писал NEWS.ru, число жертв произошедшего 4 декабря пожара в одесском колледже увеличилось до 10 человек. Как оказалось, здание не имело сигнализации. Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днём траура в стране. Власти установили двух предполагаемых виновников трагедии.
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