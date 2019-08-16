https://static.news.ru/photo/ad5c55ce-c062-11e9-a6ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Сотрудник полиции ударил кулаком в живот кандидата в муниципальные депутаты Санкт-Петербурга Елену Кондрашову, заявил её коллега Павел Кондрашов.

По словам мужчины, сотрудник правоохранительных органов попытался запретить волонтёру вести агитацию за политика. Работница штаба позвонила Кондрашовой и попросила приехать. Представитель силовых органов отобрал у девушки паспорт, а когда та начала снимать, нанёс ей несколько ударов, передаёт « Дождь ».

Скорая помощь не приезжала на вызов в течение двух часов. Кондрашов отметил, что кандидат имела все документы, необходимые для ведения агитации.

Ранее News.ru писал, что уголовное дело заведено на замначальника отдела полиции «Брасовский» в Брянской области, который в пьяном состоянии избил 17-летнего подростка.