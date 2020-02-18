https://static.news.ru/photo/c6c599d0-edf8-11e9-8ecb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ленинский районный суд в Екатеринбурге 19 февраля отпустил под домашний арест трёх бывших сотрудников полиции Андрея Бессарабова, Вячеслава Тропинина и Вадима Мустафова, обвиняемых в изнасиловании девушки.

Все фигуранты уголовного дела отрицают версию следствия о совершении насильственных действий сексуального характера. По словам предполагаемых преступников, девушка, над которой они надругались в полицейской машине, оказывала им интимные услуги за деньги.

Данные заявления бывших правоохранителей в разговоре с журналистами опроверг следователь по особо важным делам следственного управления по Ленинскому району Екатеринбурга Ярослав Кузвесов. Он отметил, что полицейские поймали девушку, когда у той не было с собой паспорта. Они потребовали, чтобы она поехала с ними в участок для «проверки документов». Вместе с девушкой в этот момент был мужчина, который сказал, что поедет следом. На что правоохранители только пригрозили ему, вынудив этого не делать.

Друг девушки заявил, что поедет за ними, на что ему пригрозили. Полицейские решили, что раз она прошла рядом с сауной и села в машину, то оказывает интимные услуги, а водитель — ее сутенёр, — цитирует следователя «КП-Екатеринбург».

Кузвесов отмечает: за время надругательства над пострадавшей полицейские не среагировали на 19 вызов. Из этого можно сделать вывод, подчёркивает следователь, что все трое злоумышленников чувствовали собственную абсолютную безнаказанность. Сейчас же они продолжают настаивать на версии с оказанием интимных услуг за деньги лишь для того, что очернить образ потерпевшей девушки.

Как ранее писал NEWS.ru, сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в изнасиловании на территории гостиницы «Измайлово». По версии силовиков, мужчина совершал преступления в этом отеле.

Предполагаемый преступник оказался ранее судимым.