https://static.news.ru/photo/c36ab7ae-2cbc-11ea-8512-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Машина сбила пешеходов в Волгоградской области. В результате ДТП два человека погибли.

Семья переходила дорогу в 800 метрах от пешеходного перехода, сообщили в местном ГУ МВД. В результате мать умерла сразу, а отец — по дороге в больницу. Ребёнок получил травмы, с которыми был госпитализирован.

Инцидент произошёл недалеко от посёлка Госпитомник. Водитель был трезв. На место направляются руководители областной ГАИ, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что два человека погибли в аварии с участием легкового автомобиля и грузовика на автодороге Новошахтинск — Майский в Ростовской области 1 января.