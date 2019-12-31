Машина сбила пешеходов в Волгоградской области. В результате ДТП два человека погибли.
Семья переходила дорогу в 800 метрах от пешеходного перехода, сообщили в местном ГУ МВД. В результате мать умерла сразу, а отец — по дороге в больницу. Ребёнок получил травмы, с которыми был госпитализирован.
Инцидент произошёл недалеко от посёлка Госпитомник. Водитель был трезв. На место направляются руководители областной ГАИ,
Ранее NEWS.ru писал, что два человека погибли в аварии с участием легкового автомобиля и грузовика на автодороге Новошахтинск — Майский в Ростовской области 1 января.
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