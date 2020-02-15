https://static.news.ru/photo/80e63946-502d-11ea-a766-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сообщество автомобилистов Калининграда и области/vk.com

17-летний житель Калининграда забрал оружие у мужчины, который начал стрелять в прохожих в центре города. Об этом рассказал охранник, находившийся рядом в момент инцидента.

Согласно показаниям других свидетелей, подросток подошёл к преступнику, когда тот уже лежал в крови. Он увидел, что стрелок ещё дышит, взял оружие и отбросил его в сторону, передаёт «Новый Калининград».

Как писал NEWS.ru, мужчина открыл стрельбу из автомата или гражданского карабина на базе армейской модели, убив целую семью. После этого он неудачно попытался покончить с собой. Позднее он умер в больнице. Среди погибших — беременная женщина.

Стрельба произошла на улице Баранова у Центрального рынка. Стрелявшего зовут Фазиль, это мужчина примерно 55–60 лет. У входа на рынок он расстрелял семейную пару — мужчину по имени Вадим и девушку, которую звали Дарья, оба погибли на месте. Также пули попали в их сына 13 лет. Он в тяжёлом состоянии доставлен в больницу скорой помощи.

На данный момент место происшествия оцеплено, там работает следственная группа СК. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Рассматриваются две основные версии мотива преступления: борьба за торговое место на рынке (сообщается, что и погибшие, и стрелок имели там торговые точки) и ревность.