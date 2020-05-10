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Невестка избила битой своего свёкра под Петербургом

18:49, 10 мая 2020
Фото: pixabay.com

Житель Всеволожского района Ленинградской области попал в медицинское учреждение с многочисленными переломами. По данным правоохранительных органов, эти увечья ему нанесла невестка.

У мужчины была пробита голова, а также было несколько ножевых ранений, передаёт «Регион Online». Он поссорился с 21-летней женой своего сына, и девушка решила успокоить родственника.

На нападавшую завели уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.

Как писал NEWS.ru ранее, на территории Тверской области 26 апреля произошла трагедия — женщина-опекун задушила двухлетнюю девочку-сироту. Убийство случилось в деревне Кривцово Калининского района, сообщили журналистам представители СК РФ.

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