Невестка избила битой своего свёкра под Петербургом

Житель Всеволожского района Ленинградской области попал в медицинское учреждение с многочисленными переломами. По данным правоохранительных органов, эти увечья ему нанесла невестка.
У мужчины была пробита голова, а также было несколько ножевых ранений,
На нападавшую завели уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.
Как писал NEWS.ru ранее, на территории Тверской области 26 апреля произошла трагедия — женщина-опекун задушила двухлетнюю девочку-сироту. Убийство случилось в деревне Кривцово Калининского района, сообщили журналистам представители СК РФ.
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