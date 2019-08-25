https://static.news.ru/photo/0d799ef0-c737-11e9-9462-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В здании завода Центрального научно-исследовательского института машиностроения в Королёве возник пожар.

Площадь возгорания составляет 100 кв. метров. Пострадавших нет. Горит кровля здания, которое уже выведено из эксплуатации.

Это не первый пожар на территории ЦНИИмаша, являющегося головным научно-исследовательским институтом Роскосмоса, за это лето. 15 июня на ней произошёл пожар площадью 50 кв. метров.

Ранее News.ru писал о том, что храм Святых благоверных князей Бориса и Глеба сгорел в Кривом Роге Днепропетровской области Украины. Люди не пострадали.