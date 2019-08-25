В здании завода Центрального научно-исследовательского института машиностроения в Королёве возник пожар.
Площадь возгорания составляет 100 кв. метров. Пострадавших нет. Горит кровля здания, которое уже выведено из эксплуатации.
Это не первый пожар на территории ЦНИИмаша, являющегося головным научно-исследовательским институтом Роскосмоса, за это лето. 15 июня на ней произошёл пожар площадью 50 кв. метров.
Ранее News.ru писал о том, что храм Святых благоверных князей Бориса и Глеба сгорел в Кривом Роге Днепропетровской области Украины. Люди не пострадали.