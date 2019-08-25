https://static.news.ru/photo/da44eaa4-c726-11e9-aca5-fa163e074e61_660.jpg Фото: ДСНС в Днепропетровской областиl

Храм Святых благоверных князей Бориса и Глеба сгорел в Кривом Роге Днепропетровской области Украины. Люди не пострадали.

Речь идёт о церкви, расположенной на улице Рудная Ингулецкого района города. Сообщение о пожаре в службу спасения поступило в половине пятого утра. Храм тушили чуть больше двух часов.

В итоге огонь уничтожил имущество и конструкции церкви на общей площади 100 квадратных метров, сообщает Госслужба по ЧС Украины.

Ранее News.ru писал о пожаре в Никитском храме в подмосковной Коломне. Пожар начался среди ночи после завершения пасхальной службы, когда прихожане стали расходиться. С огнём самостоятельно справились служащие церкви. Никто не пострадал.