Храм Святых благоверных князей Бориса и Глеба сгорел в Кривом Роге Днепропетровской области Украины. Люди не пострадали.
Речь идёт о церкви, расположенной на улице Рудная Ингулецкого района города. Сообщение о пожаре в службу спасения поступило в половине пятого утра. Храм тушили чуть больше двух часов.
В итоге огонь уничтожил имущество и конструкции церкви на общей площади 100 квадратных метров, сообщает Госслужба по ЧС Украины.
Ранее News.ru писал о пожаре в Никитском храме в подмосковной Коломне. Пожар начался среди ночи после завершения пасхальной службы, когда прихожане стали расходиться. С огнём самостоятельно справились служащие церкви. Никто не пострадал.