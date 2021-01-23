На ралли в Карелии машина врезалась в толпу зрителей

https://static.news.ru/photo/282bbd0a-5d86-11eb-9395-fa163e074e61_660.jpg Фото: "Ралли - Карелия"/vk.com

Во время ралли на территории Карелии одна из машин влетела в толпу зрителей. Видеозапись инцидента позднее была обнародована в социальных сетях.

На кадрах видно, как транспортное средство, участвовавшее в ралли «Карелия-2021», заносит. После этого машина переворачивается и вылетает с дороги в сторону зрителей. Большинство человек, находившихся в опасной зоне, успели отбежать.

Как уточнили в Минздраве Карелии, пострадали два человека — жители Санкт-Петербурга. Они получили травмы средней тяжести, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru передавал, что в четверг, 21 января, на территории одного из центральных районов Москвы произошла авария. В результате ДТП легковой автомобиль вылетел на тротуар. Пострадал один мужчина. Об этом журналистам сообщили представители столичных экстренных служб.

Отмечается, что две машины столкнулись на улице Воздвиженка. Авария произошла неподалёку от дома № 9. В результате удара одно из транспортных средств вылетело на тротуар.