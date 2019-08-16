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Житель Свердловской области снёс уличный туалет на своей даче в селе Сылва и обнаружил там труп.

По данным правоохранительных органов, тело принадлежит мужчине, погибшему в 2012 году от рук друга. Сейчас убийца сидит в исправительной колонии № 46 в Невьянске по приговору за другое преступление, сообщается на сайте регионального СК.

Он признался, что убил своего коллегу во время работы на ферме. У приятелей возник конфликт во время употребления алкоголя. Преступник несколько раз ударил знакомого ножом, после чего спрятал труп под полом туалета.

Ранее News.ru писал, что в электричке на платформе Выхино в Москве найден труп мужчины. Движение пригородных поездов в сторону области задерживается. На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают личность погибшего.