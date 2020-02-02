https://static.news.ru/photo/32c2d96e-f5d2-11e9-886f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов эвакуировали жильцов трёхэтажного дома в городе Тутаеве Ярославской области. Причиной стал муляж гранаты.

Житель многоэтажки угрожал соседям предметом, который выглядел как настоящий боеприпас, передаёт «Эхо76». На место приехали представители Росгвардии, пожарные и врачи скорой помощи. Всех находившихся в здании людей вывели на улицу.

Силовики изъяли макет и доставили владельца в отделение. Инцидент произошёл на улице Пролетарской.

Ранее NEWS.ru писал, что бизнесмену из Петербурга мошенники продали 13 кг пластмассовых шариков под видом чёрной икры. Инцидент произошёл в сентябре 2019 года. В данный момент инцидент расследуется полицией.