Сотрудники правоохранительных органов эвакуировали жильцов трёхэтажного дома в городе Тутаеве Ярославской области. Причиной стал муляж гранаты.
Житель многоэтажки угрожал соседям предметом, который выглядел как настоящий боеприпас,
Силовики изъяли макет и доставили владельца в отделение. Инцидент произошёл на улице Пролетарской.
Ранее NEWS.ru писал, что бизнесмену из Петербурга мошенники продали 13 кг пластмассовых шариков под видом чёрной икры. Инцидент произошёл в сентябре 2019 года. В данный момент инцидент расследуется полицией.
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