Легкомоторный самолёт экстренно сел в Подмосковье

Легкомоторный самолёт SportStar экстренно сел в городе Щёлково Московской области. На борту находился один человек.
Об этом журналистам ТАСС
В районе села Душоново произошла жёсткая посадка лёгкого самолёта SportStar. По предварительным данным, на борту находился один человек, — сказал представитель ведомства.
По предварительным данным, машина упала в песчаный карьер, заполненный водой. На поверхности видны осколки и раскрывшийся парашют. На место направляются спасатели и водолазы: всего 36 человек и 11 машин.
Источник сообщил журналистам, что пилот самолёта погиб и экстренные службы занимаются поиском его тела.
Ранее NEWS.ru писал, что самолёт Cessna экстренно сел на автодорогу в Татарстане. Инцидент произошёл в районе города Бугульма. По предварительной информации, у самолёта отказал двигатель.
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