Легкомоторный самолёт экстренно сел в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/ca321340-f50a-11ea-83ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahunt /Public Domain/wikipedia.org

Легкомоторный самолёт SportStar экстренно сел в городе Щёлково Московской области. На борту находился один человек.

Об этом журналистам ТАСС рассказали в МЧС. Ведомство получило сообщение о ЧП от очевидца в 17:00.

В районе села Душоново произошла жёсткая посадка лёгкого самолёта SportStar. По предварительным данным, на борту находился один человек, — сказал представитель ведомства.

По предварительным данным, машина упала в песчаный карьер, заполненный водой. На поверхности видны осколки и раскрывшийся парашют. На место направляются спасатели и водолазы: всего 36 человек и 11 машин.

Источник сообщил журналистам, что пилот самолёта погиб и экстренные службы занимаются поиском его тела.

Ранее NEWS.ru писал, что самолёт Cessna экстренно сел на автодорогу в Татарстане. Инцидент произошёл в районе города Бугульма. По предварительной информации, у самолёта отказал двигатель.