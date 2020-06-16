В Татарстане легкомоторный самолёт сел на трассе из-за отказа двигателя

https://static.news.ru/photo/b324c4bc-b05f-11ea-b340-fa163e074e61_660.jpg Самолёт Cessna Фото: CC BY-SA 2.0 /Cory W. Watts/wikimedia.org

Самолёт Cessna экстренно сел на автодорогу в Татарстане. Инцидент произошёл в районе города Бугульма. По предварительной информации, у самолёта отказал двигатель.

В среду, около 06:40 мск, по информации Камского транспортного прокурора Виктора Сызранцева, легкомоторный самолёт Cessna Бугурусланского лётного училища в связи с отказом двигателя приземлился на автомобильную дорогу в районе города Бугульмы Республики Татарстан, — рассказала ТАСС старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майя Иванова.

Она сообщила также, что лётчик совершал квалификационный полёт. Всего в кабине находились два инструктора. На место ЧП выехала следственная группа. Камская транспортная прокуратура проводит проверку.

Ранее вертолёт Ми-26, принадлежащий одному из российских силовых ведомств, совершил аварийную посадку в Красноярском крае. Во время полёта экипаж увидел предупреждение о перегреве подшипника и принял решение срочно приземлиться в Назаровском районе региона. Посадка прошла успешно, никто из находившихся в вертолёте не пострадал. Всего на борту было девять человек, писал NEWS.ru.