https://static.news.ru/photo/a61696fc-500f-11ea-9925-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Муж женщины, искупавшейся в обнажённом виде в луже в Таганроге, доставлен в больницу с травмами. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что она напала на него с ножом.

По данным местного МВД, между супругами произошёл бытовой конфликт. Нападавшая была в невменяемом состоянии, передаёт РЕН ТВ.

Как писал NEWS.ru, позднее очевидцы сняли на видео обнажённую женщину. Она бегала по проезжей части и купалась в луже. Девушка сняла верхнюю одежду прямо на улице. После «купания» она побежала в сторону тротуара и забралась в чужую машину.

Полицейские около 15 минут пытались задержать нарушительницу. В результате её доставили в отделение, однако причину случившегося она назвать не смогла.