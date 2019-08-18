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Юрий Вяземский, ведущий телевизионной передачи «Умники и умницы» подтвердил, что подросток, убивший членов своей семьи в селе Патрикеевка Ульяновской области, действительно приходил на программу. Однако сам он вспомнить ребёнка не смог.

По его словам, мальчик не был в федеральном шоу, однако приходил в качестве зрителя на региональный финал, передаёт «Говорит Москва». Я связался с ульяновскими своими коллегами, которые проводят предварительный отбор....