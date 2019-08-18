Фото: Сергей Булкин/News.ru

Скончался один из посетителей фестиваля электронной музыки, который проходит на территории Балахнинского района Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

В ночь с 17 на 18 августа в посёлке Большое Козино, находящимся рядом с территорией проведения фестиваля, произошёл трагический инцидент. Нам очень жаль, что погибшим оказался человек, ранее посетивший фестиваль, — приводит сообщение «Интерфакс».

Причины смерти устанавливаются.

Если версия об отравлении наркотическими веществами, предположенная журналистами, подтвердится ГУВД, то это будет первым случаем за шесть лет проведения фестиваля. Мы крайне негативно относимся к любым стимулирующим веществам и всегда принимаем максимальные меры по досмотру гостей фестиваля, — добавили в оргкомитете.

Как сообщает «Московский комсомолец», умерший оказался жителем Омска.

Как писал News.ru, ранее столичное СУ СК начало расследование по факту гибели сотрудника полиции в результате ДТП на юго-западе Москвы.

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