https://static.news.ru/photo/b5a3756a-c1e2-11e9-9a22-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Скончался один из посетителей фестиваля электронной музыки, который проходит на территории Балахнинского района Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.
В ночь с 17 на 18 августа в посёлке Большое Козино, находящимся рядом с территорией проведения фестиваля, произошёл трагический инцидент. Нам очень жаль, что погибшим оказался человек, ранее посетивший фестиваль, — приводит сообщение «Интерфакс».
Причины смерти устанавливаются.
Если версия об отравлении наркотическими веществами, предположенная журналистами, подтвердится ГУВД, то это будет первым случаем за шесть лет проведения фестиваля. Мы крайне негативно относимся к любым стимулирующим веществам и всегда принимаем максимальные меры по досмотру гостей фестиваля, — добавили в оргкомитете.