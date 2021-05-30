Екатеринбургского стрелка задержали

https://static.news.ru/photo/aeb06b1c-c16f-11eb-bea2-96000091f725_660.jpg Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Сотрудники Росгвардии Екатеринбурга задержали мужчину, который открыл стрельбу по прохожим с балкона, передаёт 66.ru.

В настоящий момент силовики работают в квартире нападавшего. Журналисты E1.ru сообщили, что росгвардейцы вывели стрелка из квартиры живым. В местном ГУ МВД подтвердили РИА Новости задержание злоумышленника.

По сведениям источника ТАСС, при задержании использовались светошумовые гранаты. Журналисты приняли их за сильный взрыв.

ЧП произошло на улице Бородина. По предварительным данным, огонь открыл пьяный бывший сотрудник МВД. По словам прохожих, он в полуголом виде кричал, что требует «запретить гомосексуализм». Кроме того, нападавший попытался захватить заложника среди прохожих.

В результате стрельбы пуля попала в живот маленькой девочке, также ранения получил сотрудник Росгвардии. Оба пострадавших госпитализированы, состояние ребёнка врачи оценивают как крайне тяжёлое.

СМИ сообщают, что стрелок накануне отправил знакомым сообщение, в котором рассказал, что ему «надоела жизнь» и он хочет «всех перестрелять».