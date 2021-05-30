Екатеринбургского стрелка задержали

Сотрудники Росгвардии Екатеринбурга задержали мужчину, который открыл стрельбу по прохожим с балкона, передаёт 66.ru.
В настоящий момент силовики
По сведениям источника ТАСС, при задержании
ЧП произошло на улице Бородина. По предварительным данным, огонь открыл пьяный бывший сотрудник МВД. По словам прохожих, он в полуголом виде кричал, что требует «запретить гомосексуализм». Кроме того, нападавший попытался захватить заложника среди прохожих.
В результате стрельбы пуля попала в живот маленькой девочке, также ранения получил сотрудник Росгвардии. Оба пострадавших госпитализированы, состояние ребёнка врачи оценивают как крайне тяжёлое.
СМИ сообщают, что стрелок накануне отправил знакомым сообщение, в котором рассказал, что ему «надоела жизнь» и он хочет «всех перестрелять».