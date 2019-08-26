https://static.news.ru/photo/00340238-c7f7-11e9-ab16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Следователи начали проверку по факту смерти двухлетнего мальчика в подмосковном Орехово-Зуеве, который скончался после того, как уронил лампу в душевую кабину.

По данным следствия, женщина оставила своего сына в ванной комнате. Оставшись без присмотра, ребёнок уронил в душевую кабину включенную в розетку лампу. Врачам не удалось спасти малыша, он погиб в здании станции скорой медицинской помощи.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — говорится в сообщении на сайте СК России по Московской области.

Ранее News.ru писал, что 20-летний мужчина поднялся на крышу поезда и погиб от электрического разряда в Одинцовском городском округе Московской области. Инцидент произошёл на станции Лесной городок. Пострадавший умер до приезда врачей скорой помощи.