Четыре человека погибли и четверо пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Челябинской области. ДТП произошло в Агаповском районе.
По предварительной информации, столкновение «Жигулей» и Hyundai было лобовым. Все погибшие находились в отечественной машине. Семья, ехавшая в иномарке, получила травмы. Среди раненых — двое детей, они госпитализированы.
По факту ДТП проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего,
Ранее NEWS.ru писал о ДТП в Курганской области. Там в результате столкновения двух легковых автомобилей три человека погибли и шестеро были травмированы.
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