https://static.news.ru/photo/47497c9e-2d7c-11ea-9339-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Четыре человека погибли и четверо пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Челябинской области. ДТП произошло в Агаповском районе.

По предварительной информации, столкновение «Жигулей» и Hyundai было лобовым. Все погибшие находились в отечественной машине. Семья, ехавшая в иномарке, получила травмы. Среди раненых — двое детей, они госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на региональный главк МВД.

Ранее NEWS.ru писал о ДТП в Курганской области. Там в результате столкновения двух легковых автомобилей три человека погибли и шестеро были травмированы.