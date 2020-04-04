Экономика

Жители Заполярья, потерявшие работу в апреле, получат до 27, 8 тысяч рублей

03:20, 04 апреля 2020 13
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что жители, которые потеряют работу во время карантинного режима в апреле, получат повышенное пособие по безработице — до 27 800 рублей.

Безусловно, всех сильно волнует то, что из-за нерабочего месяца есть риск потерять работу. Поэтому принято решение о том, что тем людям, которые потеряют работу в этот месяц (с 1 по 30 апреля), мы заплатим повышенное пособие по безработице. За счет регионального бюджета оно будет увеличено до МРОТ и составит 27 800 рублей, — сообщил губернатор на своей странице в Instagram.

Андрей чибис пояснил, что пособия будут выдавать в упрощённом виде. Для того, чтобы его получить будет достаточно обратиться дистанционно в Центр занятости.

Он также призвал соблюдать всех режим самоизоляции и сообщил, что список предприятий, которые продолжат работу, несмотря на карантин, будет вскоре опубликован. Меры по поддержке неработающих жителей Мурманской области вступят в силу в середине следующей недели, отметил губернатор.

Кроме того, Андрей Чибис сообщил, что была получена от Минпромторга РФ первая партия медицинский масок и антисептиков. Вскоре они появятся в аптеках региона.

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Ранее NEWS.ru писал о том, что столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом назвал условия получения повышенного пособия по безработице в размере 19 500 рублей в месяц. На него могут претендовать только москвичи, признанные безработными и работавшие не менее 60 дней в 2020 году.

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