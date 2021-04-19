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Завод в Елабуге начнёт серийный выпуск Aurus

08:54, 20 апреля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый российский бренд автомобилей класса люкс Aurus станут серийно выпускать на заводе в Елабуге в Татарстане. Выпуск модели премиум-класса Aurus Senat начнётся в мае.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпромторга РФ.

Проект движется в полном соответствии с ранее заявленными планами, — отметили в ведомстве.

Также там уточнили, что уже в мае первые клиенты смогут получить престижные автомобили. На заводе в Елабуге намерены выпускать и внедорожники Aurus Komendant.

Ранее NEWS.ru сообщал, что стоимость Aurus Senat из первой партии в высоком исполнении составит 22 млн рублей, а базовая версия — 18 млн рублей. На лимузине этой марки ездит глава государства Владимир Путин.

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