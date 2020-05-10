Застройщикам из Москвы предоставят льготы на аренду земли

https://static.news.ru/photo/d439714c-92ab-11ea-9154-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московским строителям предоставят отсрочку по аренде земли за второй квартал в рамках антикризисной поддержки.

По словам представителя оперштаба по вопросам экономики, платежи можно будет внести в конце текущего года.

Льготу получат компании, которые в начале года заключили с городом соглашения на изменение цели использования земли, — уточнил он.

Представитель оперштаба уточнил, что такие застройщики возводят в столице 650 тысяч кв. м недвижимости по 27 инвестпроектам.

В штабе также отметили, что для тех, кто строит за пределами Третьего транспортного кольца, уменьшили плату на первый год аренды земли, что позволит девелоперам сэкономить около миллиарда рублей.

Для получения отсрочки нужно до 31 декабря предоставить департаменту городского имущества заявление с номером договора или финансово-лицевого счёта, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что в рамках антикризисных мер, принятых столичным правительством, с 30 марта за помощью обратились больше тысячи предпринимателей. Все обращения были направлены через портал mos.ru.