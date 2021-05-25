Зампред Центробанка сравнил МВФ с черепахой

https://static.news.ru/photo/3668e688-bd42-11eb-888c-96000091f725_660.jpg Сергей Швецов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международный валютный фонд (МВФ) слишком долго вырабатывает свои рекомендации, поэтому они не могут быть актуальными с точки зрения экономической ситуации. Об этом заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов, передаёт РИА Новости.

Например, мы получили сомнительную рекомендацию снизить ставки осенью прошлого года. МВФ — это черепаха, которая пока выработает свою рекомендацию, проходит много времени. Похоже, они анализировали данные за период, предшествующий осени, то есть летний или весенний. Ну мы, скажем так, улыбнулись и сделали, как надо, — повысили ставку уже в этом году, обеспечивая ценовую стабильность, — заявил Швецов, выступая в Госдуме.

МВФ в конце ноября 2020 года рекомендовал Банку России продолжить смягчение монетарной политики, чтобы удержать инфляцию в районе 4%, а в феврале текущего года поступила рекомендация снизить ставку ещё на 0,5 процентных пункта.

23 апреля ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта, до 5%. Регулятор уточнил, что темпы роста потребительских цен и инфляционные ожидания населения и бизнеса в России остаются повышенными. Однако спрос восстанавливается и в ряде секторов он уже опережает предложение.

Банк России также повысил прогноз по инфляции на 2021 год до 4,7–5,2%. Замедление годовой инфляции прогнозируется только во втором полугодии 2021 года. Рост российской экономики в текущем году предполагается на уровне 3–4%.