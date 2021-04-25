Инфляционные ожидания россиян резко возросли

https://static.news.ru/photo/51d7344c-a6a9-11eb-add2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Инфляционные ожидания россиян на ближайший год достигли максимума с 2017 года. Так, в течение апреля они поднялись на 1,8 процентного пункта — до 11,9%, сообщает Банк России.

Как уточняется, их рост начался в августе 2020 года, в январе и феврале наблюдалось снижение, затем весной произошёл резкий скачок.

По данным Росстата, годовая инфляция в России в марте составила 5,8%. Банк России прогнозирует, что в 2021 году этот показатель будет варьироваться от 4,7% до 5,2% и вернётся к целевому уровню в 4% в следующем году.

Ранее стало известно, что Центральный банк не исключает новых пиков показателя годовой инфляции в 2021 году.

23 апреля ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта, до 5%. Регулятор уточнил, что темпы роста потребительских цен и инфляционные ожидания населения и бизнеса в России остаются повышенными. Однако спрос восстанавливается, и в ряде секторов он уже опережает предложение.

Банк России также повысил прогноз по инфляции на 2021 год до 4,7–5,2%. Замедление годовой инфляции прогнозируется только во втором полугодии 2021 года. Рост российской экономики в текущем году предполагается на уровне 3–4%.