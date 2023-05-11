Замглавы Минфина заявил о необходимости большой приватизации в России Замглавы Минфина Моисеев назвал формирование рынка условием для большой приватизации

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Алексей Моисеев заместитель министра финансов

Большая приватизация в России должна будет состояться, однако для этого необходимо сформировать рынок, заявил на XI Петербургском международном юридическом форуме заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. По его словам, которые приводит РИА Новости, для этого необходим активный розничный российский инвестор.

Большая приватизация должна будет состояться, но надо понять, кому продавать. Если сейчас продавать, то это будет похоже на историю 94 года, это залоговые аукционы, по-моему, так называлось, но этого никто не хочет, естественно, — сказал он.

В апреле Андрей Костин призвал возобновить приватизационную программу в России для финансирования приоритетных проектов и привлечь в экономику дополнительно 70 трлн рублей за счет расширения госдолга.

Ранее глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов рассказал, что новая приватизация в России призвана привлечь инвесторов в условиях тяжелой экономической ситуации. По его мнению, самый перспективной отраслью является банковский сектор.

Экономист Михаил Беляев в свою очередь считает, что России не нужна новая приватизация. По его мнению, сейчас неясно, что можно приватизировать, поскольку малые и средние компании и так находятся в частном секторе, а пакеты оборонных, стратегических и предприятий экономической безопасности страны обязательно должны быть под контролем государства.