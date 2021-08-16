Юрист рассказал, можно ли вернуть деньги за испорченный отдых на юге России

Россияне обеспокоены природными катаклизмами и техногенными авариями на юге страны. Те, кто ещё только собирается посетить курорты Краснодарского края и Крыма, задумываются о том, можно ли как-то подстраховаться на случай плохой погоды и иных проблем. NEWS.ru расспросил юриста, эксперта по турбизнесу Александра Теплякова о перспективах получить у туроператоров компенсацию за испорченный отдых на побережье.

Обращений от туристов с претензиями по поводу компенсаций из-за наводнений или каких-то других стихийных бедствий во время отдыха на российских курортах не поступало. Смысла в этом мало, деньги, скорее всего, не вернут, — сказал NEWS.ru директор по маркетингу и PR компании «Байбородин и партнёры» Александр Тепляков.

Эксперт отметил, что это такой российский менталитет. Он считает, что по сути, пострадавшим от стихии не с кого взыскивать финансовые издержки — ведь это чрезвычайная ситуация.

Не к погоде же обращаться, претензии предъявлять. Авиакомпаний это вообще не касается, гостиницы, может, что-то и компенсируют, но стоимость будет не та, чтобы подавать в суд. Овчина выделки не стоит, — подчеркнул специалист.

В то же время, когда человек покупает тур, он может в любое время подать заявление о возврате средств, добавил Тепляков. Туроператор в этом случае может перевести обратно на счёт своего клиента только то, что ему самому вернут из пакета тура (гостиницы и прочее), хотя и это далеко не факт.

На курортах юга России, где происходят подтопления, не объявлены режимы ЧС или ЧП. Именно в таких случаях можно было бы пробовать вернуть деньги. За границей ситуация такая же. Туроператоры обязаны вернуть деньги, если, например, российский МИД объявит, что в определённую страну запрещено лететь, так как там военные действия. Тепляков резюмировал, что суды всё-таки наверняка будут, но толку от этого мало.

Ранее сообщалось, что из-за того, что была сильная непогода, самолёт с туристами больше часа кружил над аэропортом Анапы. В городе больше суток не было ни электричества, ни питьевой воды. Об этом СМИ рассказала одна из туристок, которая прилетела на отдых.