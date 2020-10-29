«Яндекс» выкупил домен market.ru

Домен market.ru теперь принадлежит «Яндексу». Его покупка обошлась интернет-холдингу в 80 000 000 рублей. Об этом NEWS.ru сообщил свой источник.
Информация о смене администратора уже внесена в реестр и доступна публично через whois. Домен market.ru является одним из старейших в рунете, он был зарегистрирован в 1996 году.
Ранее «Яндекс» и Сбербанк разорвали партнёрские отношения, писал NEWS.ru. С июля «Яндекс.Деньги» находятся под полным контролем банка. Выкуп доли стал частью сделки по разделу активов между компаниями: интернет-холдингу достался «Яндекс.Маркет». Кредитная организация стала развивать свой сервис — СберМаркет.