«Яндекс» выкупил домен market.ru

https://static.news.ru/photo/d8afa3ea-19d8-11eb-a846-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Домен market.ru теперь принадлежит «Яндексу». Его покупка обошлась интернет-холдингу в 80 000 000 рублей. Об этом NEWS.ru сообщил свой источник.

Информация о смене администратора уже внесена в реестр и доступна публично через whois. Домен market.ru является одним из старейших в рунете, он был зарегистрирован в 1996 году.

Ранее «Яндекс» и Сбербанк разорвали партнёрские отношения, писал NEWS.ru. С июля «Яндекс.Деньги» находятся под полным контролем банка. Выкуп доли стал частью сделки по разделу активов между компаниями: интернет-холдингу достался «Яндекс.Маркет». Кредитная организация стала развивать свой сервис — СберМаркет.