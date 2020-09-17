«Яндекс.Деньги» переименуют в «Юmoney»

https://static.news.ru/photo/31adca74-f8bb-11ea-b0ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сервис электронных платежей «Яндекс.Деньги» сменит название. С 15 декабря он превратиться в «ЮMoney». Такая перемена — следствие прекращение партнёрства «Яндекса» и Сбербанка.

Платёжное решение для бизнеса «Яндекс.Касса» также изменит название. Оно станет называться «ЮKassa». Компания полностью перейдёт на новый бренд после 15 декабря 2020 года, а до этого момента новый и старый бренды будут использоваться одновременно, сообщает пресс-служба сервиса.

Яндекс уже разработал новый логотип для сервиса. Он будет состоять из кириллической буквы Ю, составленной из апострофа и круга и слова money.

В таком написании буквы заложено много смыслов. Буква выпуклая и эмоциональная, круг символизирует монету. Считываемые латинские I и O — Input / Output — отсылка к технологической ДНК компании. О том же говорят единица и ноль — бинарный код, — говорится в релизе.

По планам, ЮMoney продолжит развивать существующие сервисы «Яндекс. Денег» и добавит к ним функции, доступные пользователям экосистемы Сбербанка — Сбербанк ID, SberPay, «Плати QR» и так далее.

«Яндекс.Деньги» ранее были совместным активом «Яндекса» и Сбербанка. С июля они находятся под полным контролем банка. Выкуп доли стал частью сделки по разделу активов между компаниями: интернет-холдингу достался «Яндекс.Маркет».

Ранее NEWS.ru писал, что Сбербанк приобрёл крупнейший картографический сервис 2ГИС — прямого конкурента Яндекса. Совместно они будут развивать технологическую платформу и продукты компании.