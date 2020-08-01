Яблоки резко подорожали в России

https://static.news.ru/photo/ef32076c-d3e1-11ea-97fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоимость яблок в России значительно повысилась по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики.

Розничная средняя стоимость килограмма яблок в июне 2020 года составила 136 рублей, а годом ранее — 105,3 рубля. Оптовые цены также подскочили примерно на 20%. Специалисты полагают, что спрос на яблоки повысился в разгар пандемии коронавируса, и в июле в торговой сети «Лента» продавали плоды иностранных производителей — в основном из Аргентины, Чили и ЮАР — по цене до 199 рублей за килограмм.

Как сообщила консультант компании «НЭО Центр» Анастасия Сысоева, в июле 2020 года основные сорта яблок подорожали до 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, стоимость сорта «фуджи» увеличилась на 46%, сорта «гала» — на 44%, сорта «голден делишес» — на 38%, передаёт РБК.

Основными причинами роста цен стали неурожай российских яблок и подорожание импортных из-за снижения курса рубля и высокого спроса. Стоит учесть и сезонный фактор, когда в мае – июле у российских поставщиков заканчиваются запасы в хранилищах, а торговые сети вынуждены переходить на импортные поставки, объяснили представители ретейлера «Магнит».

Эксперты считают, что после сбора урожая зимних сортов в РФ в августе – сентябре цены на яблоки незначительно снизятся, однако они всё равно останутся на 20–25% выше уровня 2019 года.

Ранее NEWS.ru писал, что стоимость лекарств за год выросла в России в среднем на 23,8%. Импортные таблетки подорожали на 7,5%. А в июне средневзвешенная стоимость упаковки достигла 115 рублей. Цена на импортные препараты выросла только до 381 рубля за пачку. Кроме лекарств подорожали БАДы. Их цена за упаковку выросла со 188 рублей год назад до 222 рублей за пачку в июне этого года. Аптеки выручили от продажи лекарств в первом полугодии 557,9 млрд рублей. Это на 13,9% больше, чем в первом полугодии прошлого года. Пик продаж пришёлся на март. В этот месяц россияне поставили рекорд, купив лекарства на 127,2 млрд рублей. Такие покупки оправдывались тем, что россияне закупались перед режимом самоизоляции.