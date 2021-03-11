WSJ: компанию Alibaba ждёт крупнейший в истории КНР штраф

https://static.news.ru/photo/8114afc4-82ea-11eb-9124-96000091f725_660.jpg Фото: imago stock&people/imago-images.de/Global Look Press

Антимонопольные регуляторы намерены оштрафовать компанию Alibaba на крупнейшую сумму в корпоративной истории Китая. Наказание должно последовать по результатам расследования, начатого в конце 2020 года Главным государственным управлением КНР по контролю и регулированию рынка.

При этом в самой компании готовы сотрудничать с властями и продолжать нормально работать, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что компанию хотят оштрафовать в размере, превышающем $975 млн. Именно столько в 2015 году заплатила властям КНР компания Qualcomm, которую обвинили в недобросовестной конкуренции.

Также от Alibaba хотят потребовать отказаться от практики «выбирай одно из двух». Речь идёт о двух доминирующих платформах сетевой торговли Taobao и Tmall, оператором которых является Alibaba.

Ранее NEWS.ru сообщал, что история китайского бизнесмена и основателя Alibaba Джека Ма, оказавшегося в опале у властей КНР, напугала предпринимателей страны. Опрошенные стартаперы заговорили о необходимости умерить амбиции и дважды думать перед входом в стратегически важные секторы, что угрожает сорвать планы Пекина стать мировым лидером в технологическом секторе.