Wildberries начнет продавать смартфоны под своим брендом «Ведомости»: Wildberries будет продавать электронику и бытовую технику собственного бренда

Фото: vk.com/sklad_wildberries

Маркетплейс Wildberries начнет продавать электронику и бытовую технику под собственной торговой маркой. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на осведомленные источники на рынке электронной торговли. По имеющимся данным, личные бренды компании будут носить названия Razz и Ruzz.

Wildberries начнет продавать смартфоны, телевизоры и холодильники под собственной торговой маркой (СТМ), рассказал «Ведомостям» представитель компании. По его словам, стоимость продукции будет находиться «в среднем ценовом сегменте», — говорится в материале издания.

Согласно материалам Роспатента, документы на регистрацию торговых знаков Razz и Ruzz компания подала в декабре 2022 года. В ближайшее время маркетплейс начнет продавать порядка 100 наименований бытовой техники и электроники, включая холодильники, стиральные машины, пылесосы, блендеры, миксеры, телевизоры и многое другое. Представитель Wildberries отметил, что через несколько месяцев к перечню добавятся планшеты, ноутбуки и смартфоны.

В компании рассказали, что большая часть электроники будет собираться на китайских предприятиях, а телевизоры — в России и Белоруссии. При этом тестовые поставки и продажи уже начались, пробная партия миксеров и телевизоров была полностью распродана.

Технику под собственной торговой маркой изначально маркетплейс планирует продавать только в России, однако в дальнейшем не исключен запуск продаж на территории Белоруссии, Казахстана и Армении.

Ранее Роспотребнадзор попросили разъяснить законность взимания компанией Wildberries платы с покупателей за возврат товаров в пункте выдачи. С соответствующим письмом в ведомство обратилась организация «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ). В ОПИ попросили Роспотребнадзор разъяснить, законно ли взимать с человека сумму до 100 рублей, если тот отказывается «от одной единицы качественного товара».