«Вторичка» потеряла популярность в Москве

Постепенный спад спроса на вторичном рынке жилья в столице произойдёт в первую очередь из-за повышения ставок по ипотеке и ухудшения эпидемиологической обстановки в городе. Об этом сообщает РБК.

Количество сделок на вторичном рынке во втором полугодии 2021 года может снизиться примерно на 30% по сравнению с первыми шестью месяцами года. При этом общее число авансов от покупателей увеличилось примерно на треть по сравнению с аналогичными показателями прошлого года.

Примерно 5% потенциальных покупателей с начала месяца передумали выходить на сделку, считая это невыгодным в текущих рыночных условиях, — сообщил директор департамента вторичного рынка «ИНКОМ-Недвижимости» Сергей Шлома.

Потенциальных покупателей на вторичном рынке отпугивает нестабильная ситуация с коронавирусом, когда люди просто опасаются ходить на просмотры. Кроме того, на уменьшение показателей спроса влияет увеличение ипотечных ставок и ценовая политика собственников жилья, которые запредельно увеличивают стоимость квартиры.

Ранее стало известно, что «квадрат» в новостройках Москвы подорожал на 18%. Так, в настоящий момент средняя цена «квадрата» в столице — 245 470 рублей, а в границах Новой Москвы — 191 000 рублей.