ВТО может прекратить существование из-за разногласий о главе организации

https://static.news.ru/photo/10629ed4-1946-11eb-b577-fa163e074e61_660.jpg Нгози Оконджо-Ивеала Фото: Xinhua/Global Look Press

Всемирная торговая организация (ВТО) может прекратить существование из-за несогласия США с кандидатурой на должность её главы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ВТО.

Журналистам стало известно о кризисе внутри организации, когда 28 октября было объявлено о победе на выборах главы ВТО представительницы Нигерии Нгози Оконджо-Ивеалы. После этого должно было последовать официальное утверждение её кандидатуры на заседании Генерального совета организации, назначенное на 9 ноября 2020 года.

При этом решение о назначении принимаются консенсусом, таким образом, все члены ВТО должны согласиться с назначением главы организации. Но представители США уже выразили категорическое несогласие с кандидатурой Оконджо-Ивеалы.

Без скорейшего назначения гендиректора ВТО, которая сейчас и так находится не в самой лучшей форме, может быть безвозвратно потеряна. Это не в интересах международного сообщества, — заключил источник.

Как писал NEWS.ru, в Совете Федерации ранее заявили о неспособности США конкурировать с Россией во многих сферах. По словам председателя комитета Совфеда по международным делам Константина Косачева, Вашингтон целенаправленно разваливает Всемирную торговую организацию, которая ставит США в равные условия с конкурентами. В Америке в этом не заинтересованы, поэтому «право силы приходит на замену силе права».