https://static.news.ru/photo/c221ea42-3131-11ea-85a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из-за проблем с «общими коммерческими контрактами и договорённостями» российскому банку ВТБ пришлось подать иск к Mozambique Asset Management (МАМ), которая является государственной компанией Республики. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на документы суда.

По данным агентства, в суд иск был подан 23 декабря, однако в документах не уточняется, связан ли он с долгом Мозамбика ВТБ в размере $535 млн.

В ноябре глава российского банка Андрей Костин уже говорил, что кредитная организация может предъявить претензии мозамбикским властям. По словам Костина, это случится, если стороны не согласуют план реструктуризации задолженности в размере $535 млн по кредиту. Его ВТБ выдал государственной компании Mozambique Asset Management на строительство морских портов под гарантии правительства.

Как писал NEWS.ru, ранее глава ВТБ объяснил, почему госбанк будет сложно приватизировать.