https://static.news.ru/photo/18bb2450-cb83-11e9-8297-fa163e074e61_660.jpg Фото: Helmut Baar/imageBROKER.com/Global Look Press

Экономисты полагают, что новый мировой кризис не за горами и он будет ощутимее предыдущих по разрушительным последствиям.

Главной проблемой Всемирный банк считает стремительный рост долговой нагрузки во всём мире (как в частном, так и в государственном секторе), объёмы которой достигли уже $246 трлн. Это превышает глобальный ВВП более чем втрое, передаёт РИА Новости.

При этом главным генератором долга является Китай — с 2010 года непогашенные обязательства КНР выросли до 255%, или до $20 трлн. Кроме того, в рамках стратегической программы «Сделано в Китае — 2025» Пекин, чтобы получить новейшие технологии, закупает западные компании на заёмные средства. И только за 2018 год корпоративный долг страны вырос на 3,8 процентного пункта, госдолг — на 0,8, а долг домохозяйств — на 0,9 процентного пункта.

Аналитики утверждают, что во многом это происходит из-за теневого банкинга — китайские банки выдают кредиты брокерам и ростовщикам, выступающим в роли посредников. С 2012 года такие кредиторы обгоняют официальные структуры по темпам выдачи кредитов и предоставления услуг по управлению активами. Объём этого сектора достиг почти $7 трлн. И, как ранее предупреждал Международный валютный фонд, этот пузырь способен обрушить экономику Китая и запустить азиатский кризис, сопоставимый с обвалом 1997 года.

Как писал NEWS.ru ранее, более 50 банков по всему миру объявили в 2019 году о сокращении 77,8 тыс. рабочих мест. Этот показатель стал рекордным за последние четыре года. Об этом сообщило агентство Bloomberg, сославшись на отчёты банков и профсоюзов.