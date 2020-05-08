Возможный трубоукладчик «Северного потока — 2» прибыл в Германию

Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое является возможным достройщиком «Северного потока — 2», прибыло к порту Мукран в Германии, где находится логистический терминал проекта строительства газопровода.
Согласно данным компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG, трубы для строительства газопровода находятся в терминале,
Трубоукладчик вышел из Находки 10 февраля, обогнул Африку и прибыл в порт Калининграда 2 мая. Во время своего рейса он многократно менял пункт назначения.
Ранее NEWS.ru писал, что в конце декабря 2019 года швейцарская компания Allseas в связи с санкциями США остановила работы по прокладке «Северного потока — 2» и увела свои трубоукладчики. Позднее министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что использование «Академика Черского» — это один из вариантов достройки трубопровода, но потребуется некоторое время на дополнительную подготовку судна.
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