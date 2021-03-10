Володин сообщил о сокращении Россией зависимости от доллара

https://static.news.ru/photo/bfd50e44-8221-11eb-94f7-96000091f725_660.jpg Вячеслав Володин Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия наращивает переход на национальные валюты в двусторонних торгово-экономических связях с рядом стран. По его словам, постепенный уход от зависимости от доллара идёт и в рамках ЕАЭС.

Например, в рамках ЕАЭС у нас расчёты в национальных валютах выросли до 74%. Планомерно наращиваем торговлю в национальных валютах с Китаем, Турцией, — цитирует Володина РИА Новости.

Он также напомнил, что в конце февраля была изменена валютная структура средств Фонда национального благосостояния. В неё включили китайский юань (доля 15%) и японскую иену (5%). Долю доллара США и евро тогда же снизили с 45% до 35%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в РФ есть все предпосылки к тому, чтобы роль американской валюты в нашей жизни существенно уменьшилась и власти ведут работу над этим направлением. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Публицист Виталий Тепикин прокомментировал её заявление, подчеркнув, что это правильный шаг, когда США и Евросоюз обкладывают РФ всё новыми и новыми экономическими санкциями.