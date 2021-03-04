Эксперт предрёк естественное снижение зависимости России от доллара

https://static.news.ru/photo/97919138-7d0c-11eb-8cf3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что в РФ есть все предпосылки к тому, чтобы роль американской валюты в нашей жизни существенно уменьшилась и власти ведут работу над этим направлением. Кандидат исторических наук и публицист Виталий Тепикин прокомментировал её заявление и объяснил, насколько реально снизить зависимость от Федеральной резервной системы США прямо сейчас и почему этот вопрос так важен для будущего России.

Эксперт подчеркнул, что в нынешних обстоятельствах РФ нужно срочно снижать зависимость от доллара, когда США и Евросоюз обкладывают нас всё новыми и новыми экономическими санкциями.

После присоединения Крыма в 2014 году смириться с нашим приоритетом они пока не могут. Российские компании, бравшие кредиты в иностранных банках, стали выплачивать долг в увеличенном размере, а возможность перекредитоваться потеряли. Приостановка поставок многих видов зарубежной продукции, включая высокотехнологичные, создала дополнительные проблемы. Нынче мы движемся вперёд с опорой на свои ресурсы и производственные мощности, что само собой предполагает уменьшение числа расчётов в долларах, — подчеркнул Тепикин в беседе с корреспондентом издания «Экономика сегодня».

При этом Тепикин отметил, что в попытке угнаться за полной экономической самостоятельностью страна может оказаться в полной изоляции, а этого допускать нельзя. При этом такой негативный опыт у страны уже был, поэтому нужно соблюсти баланс между независимостью и новым железным занавесом.

Как пояснил эксперт, РФ сейчас придерживается курса на политическую независимость, но с сохранением необходимых внешних экономических связей. Россияне же пока ещё сильно доверяют доллару и, наученные горьким опытом инфляции, держат свои сбережения в американской валюте.

При этом в стране создаётся фундамент, на котором должен основываться экономический рост и независимость. Именно это, считает Тепикин, и приведёт к снижению роли доллара и других иностранных валют.

При этом с 5 марта по 6 апреля Минфин планирует приобрести валюту на общую сумму 148,1 млрд рублей — примерно 2 млрд в пересчёте на доллары. Таким образом, ежедневный объём покупки составит примерно $91 млн против $32 млн, который существует в данный момент. По мнению экспертов, эти действия увеличивают спрос на иностранную валюту, а значит, ослабляют рубль, сообщал NEWS.ru.