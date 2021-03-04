16+

Рубрики

Медиа

Архив

Экономика

Эксперт предрёк естественное снижение зависимости России от доллара

19:57, 04 марта 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что в РФ есть все предпосылки к тому, чтобы роль американской валюты в нашей жизни существенно уменьшилась и власти ведут работу над этим направлением. Кандидат исторических наук и публицист Виталий Тепикин прокомментировал её заявление и объяснил, насколько реально снизить зависимость от Федеральной резервной системы США прямо сейчас и почему этот вопрос так важен для будущего России.

Эксперт подчеркнул, что в нынешних обстоятельствах РФ нужно срочно снижать зависимость от доллара, когда США и Евросоюз обкладывают нас всё новыми и новыми экономическими санкциями.

После присоединения Крыма в 2014 году смириться с нашим приоритетом они пока не могут. Российские компании, бравшие кредиты в иностранных банках, стали выплачивать долг в увеличенном размере, а возможность перекредитоваться потеряли. Приостановка поставок многих видов зарубежной продукции, включая высокотехнологичные, создала дополнительные проблемы. Нынче мы движемся вперёд с опорой на свои ресурсы и производственные мощности, что само собой предполагает уменьшение числа расчётов в долларах, — подчеркнул Тепикин в беседе с корреспондентом издания «Экономика сегодня».

При этом Тепикин отметил, что в попытке угнаться за полной экономической самостоятельностью страна может оказаться в полной изоляции, а этого допускать нельзя. При этом такой негативный опыт у страны уже был, поэтому нужно соблюсти баланс между независимостью и новым железным занавесом. 

Как пояснил эксперт, РФ сейчас придерживается курса на политическую независимость, но с сохранением необходимых внешних экономических связей. Россияне же пока ещё сильно доверяют доллару и, наученные горьким опытом инфляции, держат свои сбережения в американской валюте. 

При этом в стране создаётся фундамент, на котором должен основываться экономический рост и независимость. Именно это, считает Тепикин, и приведёт к снижению роли доллара и других иностранных валют. 

При этом с 5 марта по 6 апреля Минфин планирует приобрести валюту на общую сумму 148,1 млрд рублей — примерно 2 млрд в пересчёте на доллары. Таким образом, ежедневный объём покупки составит примерно $91 млн против $32 млн, который существует в данный момент. По мнению экспертов, эти действия увеличивают спрос на иностранную валюту, а значит, ослабляют рубль, сообщал NEWS.ru. 

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео