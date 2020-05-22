Володин: поручения Путина по поддержке населения обеспечены законодательно

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Все распоряжения главы РФ Владимира Путина в области поддержки населения и предпринимателей в условиях пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) полностью закреплены на законодательном уровне, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

По его словам, депутаты проконтролируют выполнение требований лидера, проверят наличие обратной связи в регионах и вновь проведут совещание по поводу дальнейших мер, пишет ТАСС.

Законы приняты, важно, чтобы они эффективно были реализованы, — добавил политик.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 5,21 млн человек, погибли около 335 тысяч, выздоровели примерно 2,1 млн.

В России на 22 мая общее число инфицированных достигло 326 448, выздоровели 99 825, умерли 3249.

Ранее NEWS.ru сообщал, что председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс высказался против раздачи денег россиянам на фоне пандемии коронавируса. По его словам, эта идея выглядит «легкомысленно».