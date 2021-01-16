Военным хотят проиндексировать зарплаты на 4,9%

Минобороны предлагает проиндексировать зарплаты военным на 4,9%. Повышение окладов планируется с 1 октября текущего года в 1,037 раза.
Предложение содержится в документе,
На сегодня премьер Михаил Мишустин подписал постановление о повышении зарплаты военным. Силовикам, которые служили в органах по контролю за оборотом наркотиков и носили специальные звания, повысят пенсию.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство труда и социальной защиты предложило повысить ежемесячные выплаты некоторым категориям граждан. Повышение выплат предполагается ветеранам, Героям Советского Союза, Героям России и полным кавалерам ордена Славы.