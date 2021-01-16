Военным хотят проиндексировать зарплаты на 4,9%

https://static.news.ru/photo/63cfdaf8-5859-11eb-8df5-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Минобороны предлагает проиндексировать зарплаты военным на 4,9%. Повышение окладов планируется с 1 октября текущего года в 1,037 раза.

Предложение содержится в документе, опубликованном на портале проектов нормативных актов. На сегодня оклады индексируются в соответствии с законом о бюджете на год и плановый период с учётом инфляции. Решение об индексации окладов военнослужащим и сотрудникам некоторых федеральных органов будет принимать правительство.

На сегодня премьер Михаил Мишустин подписал постановление о повышении зарплаты военным. Силовикам, которые служили в органах по контролю за оборотом наркотиков и носили специальные звания, повысят пенсию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство труда и социальной защиты предложило повысить ежемесячные выплаты некоторым категориям граждан. Повышение выплат предполагается ветеранам, Героям Советского Союза, Героям России и полным кавалерам ордена Славы.