Власти Петербурга прокомментировали письмо бизнесменов к Путину

https://static.news.ru/photo/0780f53a-b650-11ea-87aa-fa163e074e61_660.jpg Евгений Елин Фото: gov.spb.ru

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин заявил об «очень странном характере» письма, которое предприниматели направили к президенту России Владимиру Путину.

Оно, с нашей точки зрения, очень странный характер носит. Порядок снятия ограничений установлен штабом, он устанавливает критерии, при которых снимаются те или иные ограничения. Эти критерии очень четко формализованы, они зависят от эпидемиологической ситуации, — цитирует его РБК.

Под письмом к российскому лидеру подписались около 100 предпринимателей. В частности, они представляли сферы туризма, услуг, общепита и отельного бизнеса. Авторы сообщили об отсутствии у администрации Санкт-Петербурга чёткого плана по выводу пострадавших отраслей из кризиса после пандемии коронавируса.

Елин назвал такое обращение «нервным срывом» предпринимателей, а само письмо «давлением» на администрацию.

Ранее NEWS.ru писал, что российские власти намерены повысить НДФЛ на доход более 5 млн рублей в год до 15%. Об этом заявил президент во время обращения к гражданам 23 июня 2020 года.