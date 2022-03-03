Вероятность покупки «Северного потока — 2» западной компанией оценили

Теоретически, западная компания, которая в будущем захочет получать российский газ через «Северный поток — 2», может выкупить этот газопровод у «Газпрома», считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович. Вместе с этим он предположил, что «Северный поток — 2» не будут «резать на металлолом», пишет «Экономика Сегодня».

Мой прогноз: резать проект на металлолом никто не будет, он продолжит лежать на дне Балтийского моря. Обанкроченная компания Nord Stream 2 AG принадлежала «Газпрому», но в него также были вложены деньги и пяти европейских энергокомпаний. Может ли кто-то купить «Северный поток — 2» у «Газпрома»? Теоретически это сделает такая компания, которая собирается в будущем получать российский газ через этот маршрут, — пояснил Митрахович.

Он заявил, что существуют два сценария, при которых «Северный поток — 2» будет запущен. Первый случай подразумевает нормализацию отношений России и Евросоюза. По его мнению, в антироссийской коалиции возможен раскол, так как одно дело говорить о «тотальной экономической и финансовой войне», а другое дело — вести такую «войну» на протяжении нескольких лет. Во втором случае, пояснил Митрахович, СП-2 запустят в случае проблем с украинской ГТС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инфраструктура «Северного потока — 2» готова, она никуда не денется. Он добавил, что помехой к запуску является «истерическая реальность».