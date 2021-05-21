Верхушка тающего айсберга: почему Арктика в центре внимания

В последнее время роль Арктики в мировой политике чрезвычайно возросла. Изменение климата, которое особенно драматически проявилось в этом регионе, привело к нарушению геополитического баланса и обнажило ряд серьёзных противоречий в отношениях между ведущими державами. Об этом NEWS.ru сообщили в ВШЭ.

Без Сибири и Арктики не было бы России, заявил декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов. Он указал на серьёзность обсуждаемой темы и на новую роль Арктики в современной международной ситуации.

В период острых геополитических разногласий и небывалого в истории изменения соотношения сил очень важно сохранить мир. Нельзя допустить, чтобы Арктика стала регионом острого военно-политического соперничества, — убеждён Караганов.

Для этого нужно пересмотреть взгляды на Арктику внутри России. Сейчас Россия подошла к рубежу, когда ей нужна новая политика. Необходимо соединить Арктику, Сибирь, Дальний Восток и остальную Россию в единую концептуальную рамку, полагает он.

Регион сейчас, по мнению заместителя директора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Дмитрия Суслова, превращается в арену интенсивного соперничества держав, прежде всего России, США и Китая, что осложняет международное сотрудничество по развитию Арктики и ведёт к её милитаризации.

MOD Russia/via Globallookpress.com/GLOBAL LOOK PRESS

Происходит это потому, что Арктика качественно преображается из-за изменения климата, которое происходит там в три раза быстрее, чем в целом по планете. Протаивание вечной мерзлоты создает серьёзные экологические и экономические проблемы: береговую эрозию, наводнения, экологические катастрофы, угрозу для образа жизни коренного населения. Потери в результате этих проблем уже превышают выгоды, которые связаны с более лёгким из-за потепления доступом к ископаемым ресурсам.

Однако это ещё не самые главные угрозы.

Открытие Арктики ото льда привлекает в этот регион неарктические страны, которые начинают претендовать не только на участие в проектах по её развитию, что необходимо, но и на управление регионом, — отметил Дмитрий Суслов.

По его мнению, из-за таяния льдов Арктика перестает ощущаться как буфер между державами и начинает восприниматься, в частности США, как удобный коридор для проецирования военной силы.

В результате в Арктику перетекает соперничество США с Россией и Китаем, — подчеркнул Суслов.

Три года подряд, в 2019, 2020 и 2021 годах, США публиковали военные арктические стратегии, где провозглашали Арктику одним из приоритетных регионов для наращивания военного присутствия. При этом взят курс на сокращение военного присутствия Соединённых Штатов во многих других регионах мира.

Эта ситуация угрожает экономическому развитию российской Арктики и международному сотрудничеству, которое необходимо для стимулирования этого развития, — уверен Суслов.

Кроме того, таяние льдов угрожает современному международному правовому режиму судоходства, закреплённому 234 статьёй Конвенции ООН по морскому праву, которая называется «Покрытые льдом районы». Она предоставляет арктическим странам право осуществлять недискриминационный контроль над судоходством в пределах двухсотмильной эксклюзивной зоны.

Это даёт России юридическое основание контролировать Северный морской путь и вообще судоходство в своей арктической акватории в целом, что необходимо для российской безопасности, — пояснил он.

MFA Russia/via Globallookpress.com/GLOBAL LOOK PRESS

Арктика — это регион, где формируется порядка 10% российского ВВП и 20% российского совокупного экспорта. Таяние льдов создаёт опасность ликвидации этого режима и превращения Арктики в обычные международные воды, где должна гарантироваться свобода судоходства за пределами двенадцатимильных территориальных вод. США уже заявили, что обеспечение свободы судоходства в Арктике — это американский приоритет, что они не признают эксклюзивные российские права на арктические воды и намерены с этими претензиями бороться. В том числе с помощью наглядной демонстрации своего присутствия, включая военное.

Между тем конвенция по морскому праву закладывает куда более широкий взгляд на вопрос судоходства в Арктике. По сути она направлена не на сохранение льдов, а на защиту хрупкого региона от внешнего воздействия. С таянием льдов Арктика становится всё более уязвимой. Регион уже сталкивается с серьёзными экологическими последствиями. И России, и другим арктическим странам важно начать диалог о расширенной трактовке 234 статьи, где будет отмечен приоритет сбережения хрупкой Арктики.

PJSC Lukoil/via Globallookpress.com/GLOBAL LOOK PRESS

Но важно действовать не только на международном, но и на страновом уровне. Необходимо переосмысление экологического фактора российской стратегии развития. Нужно значительное и системное расширение поддержки арктической науки.

В последние десятилетия Россия утратила активы, которые были в этой сфере у СССР. Зачастую мы вынуждены полагаться на американские и японские данные о состоянии ледникового покрытия. Россия с учётом её роли в Арктике в ближайшие десять дет должна стать арктическим научным донором, привлекать иностранных учёных для участия в проектах, — подчеркнула директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Анастасия Лихачева.

В этой связи необходим пересмотр отношения к Арктике как к нефтегазовой кладовой. В мире набирают процессы низкоуглеродного развития отраслей хозяйства. Это ведёт к снижению спроса на углеводородное топливо. Даже в случае кардинально большей доступности арктических ресурсов динамика спроса на них уже не будет прежней. Соответственно, следует ограничиться рядом крупных континентальных высокотехнологичных проектов, преимущественно газовых. Развитие Арктики экстенсивными методами не вполне перспективно.