Венгрия блокирует помощь ЕС Украине: оставит ли Орбан Киев без денег

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Венгрия с конца прошлого года не дает Евросоюзу выделить Украине помощь в €50 млрд, которая остро необходима Киеву. Сегодня появилась информация, что ЕС пойдет на уступки Будапешту и тот откажется от права вето. Достигнут ли в Европе консенсуса по выплатам Киеву и почему Венгрия все время подыгрывает России, рассказывает NEWS.ru.

О какой помощи для Украины идет речь

Еще в конце прошлого года Евросоюз планировал выделить Украине экономическую помощь в €50 млрд. Эти деньги очень ждут в Киеве, так как эта сумма, хоть и рассчитана на четыре года (2024–2027 гг.), покрыла бы как минимум часть расходов Украины на оборону и безопасность в 2024 году (около €40 млрд евро).

Это особенно актуально для Киева, если учесть, что Демократическая партия США во главе с американским президентом Джо Байденом до сих пор не добилась соглашения с республиканцами на выделение Украине $60 млрд на следующий год.

О том, насколько критичны те же €50 млрд европейской помощи для Киева, NEWS.ru спросил у бывшего министра экономики России Андрея Нечаева. Он ответил: Украине жизненно необходимо гораздо больше денег. «Конечно, экономика Украины и военно-промышленный комплекс разрушены, собственные доходы бюджета снизились в несколько раз, а военные действия — дело недешевое. Поэтому Украине деньги нужны по горло. Но всех проблем эта сумма не решит».

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как эту помощь заблокировала Венгрия

15 декабря прошлого года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на решение Евросоюза о выделении Украине экономической помощи в размере €50 млрд. «Итог ночной смены: вето на дополнительные деньги Украине, вето на пересмотр многолетнего бюджета. Мы вернемся к этому вопросу в следующем году на саммите ЕС после соответствующей подготовки», — написал Орбан в соцсети X. Информацию о том, что лидеры стран ЕС не смогли договориться о включении помощи Украине в бюджетный план Евросоюза, также подтвердил глава Европейского совета Шарль Мишель.

И вот уже сегодня появилась новость, что Еврокомиссия готова уступить некоторым требованиям Венгрии, чтобы добиться выделения этих €50 млрд. Одно из них — ежегодный аудит помощи, сообщает газета Financial Times со ссылкой на информированные источники. Чтобы убедить Виктора Орбана отказаться от вето, Еврокомиссия (ЕК) включит пункт о пересмотре четырехлетнего пакета помощи в 2025 году. Тогда в Европе оценят, нуждается ли Украина в деньгах и выполнила ли она требования Евросоюза для их получения. Это даст Орбану возможность заблокировать продолжение помощи в будущем, сообщили изданию три высокопоставленных источника.

ЕК также готова проводить ежегодный аудит помощи и ввести пункт об «экстренном торможении», по которому любая страна сможет озвучить свои опасения по поводу выплат Украине на саммите лидеров ЕС. Отвечая на вопрос, будет ли этого достаточно, чтобы Орбан отказался от вето, высокопоставленный венгерский источник сказал: «Пока неясно, но, скорее всего, да».

Как пишет Financial Times, пойти на эти уступки легче, чем искать обходные пути, которые потребовали бы создания сложных структур в обход Венгрии, отмечает издание.

Как Венгрия уже мешала выделять помощь Киеву

В декабре 2022 года Венгрия точно так же наложила вето на решение Евросоюза выделить 18 млрд евро в виде пакета помощи для Украины на 2023 год. Ожидалось, что помощь будет направлена Киеву после единогласного одобрения стран-участниц. Деньги должны были пойти на долгосрочные льготные кредиты на финансирование бюджета, выплату зарплат и пенсий, а также восстановление работы больниц, школ и разрушенной после боевых действий инфраструктуры. В Евросоюзе увидели в этом попытку шантажа со стороны Орбана, который, кстати, неоднократно критиковал ЕС за санкции против Кремля.

А в декабре 2023-го Орбан призывал не начинать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Как сообщала газета Libero Quotidiano, премьер-министр Италии Джорджа Мелони смогла убедить своего венгерского коллегу отказаться от вето. И он уже по просьбе канцлера Германии Олафа Шольца просто вышел за кофе на соответствующем заседании.

Фото: Reiner Zensen via www.imago-imag/Global Look Press Виктор Орбан

Уступит ли Венгрия в 2024 году

Андрей Нечаев в беседе с NEWS.ru отмечает: помимо вопроса помощи Украине перед Евросоюзом все последние годы после расширения стоит вопрос европейского единства. И Еврокомиссия предпринимает большие усилия, чтобы хотя бы продемонстрировать его. Тем не менее эксперт полагает, что Венгрия и другие страны Евросоюза найдут консенсус. То есть на уступку Будапешту Брюссель все же пойдет. «Но в любом случае контролировать деньги — небесполезно», — отметил Нечаев.

Почему Венгрия ведет такую политику

Нечаев добавляет: сегодня есть целый ряд европейских политиков, многие из которых находятся в хороших отношениях с российской властью. Здесь экс-министр экономики России вспоминает бывшего министра иностранных дел Австрии Кнайсль Карин, которая после работы европейским чиновником ушла в совет директоров «Роснефти» в 2021–2022 годах, а в августе 2023-го и вовсе поселилась в деревне под Рязанью и возглавила центр G.O.R.K.I. («Геополитическая обсерватория по ключевым проблемам развития России») при Санкт-Петербургском государственном университете. Поэтому нельзя исключить, что и Орбан готовит себе запасной аэродром, говорит Нечаев.

Кроме того, Венгрия — одна из немногих европейских стран, которая продолжает получать нефть из России, да еще и со скидками к мировым ценам. Кроме того, Венгрия, как бывший член Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), плотно сидит и на российском газе, заключает Нечаев. В отличие от той же Германии, которая, пусть и с потерями, с этой зависимостью порвала.

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