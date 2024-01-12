Еврокомиссия нашла способ уговорить Венгрию помочь Украине FT: Еврокомиссия может пойти на уступки Венгрии ради выделения помощи Украине

Фото: Артем Соболев/NEWS.RU

Еврокомиссия (ЕК) ради согласования четырехлетнего пакета финансовой помощи Украине в размере €50 млрд готова пойти на уступки Венгрии по некоторым позициям, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники. Собеседники издания уточнили, что Брюссель может предоставить Будапешту возможность прекратить действие сделки в 2025 году в рамках механизма пересмотра пакета.

Предполагается, что Венгрия сможет прекратить договоренности, если сочтет, что Киев в помощи не нуждается. Кроме того, финансовая поддержка Украины будет зависеть от соблюдения требований ЕС. Анонимный венгерский чиновник сообщил газете, что страну такие условия, скорее всего, устроят, поскольку в целом власти настроены на переговоры.

Ранее Венгрия выразила готовность снять свое вето на предоставление финансовой помощи ЕС Украине в обмен на доступ к средствам из европейских фондов, предназначенным для Будапешта. Советник премьер-министра страны по политическим вопросам Балаж Орбан подчеркнул, что членство Украины в блоке остается «красной линией».

Уточняется, что сейчас Венгрия препятствует увеличению долгосрочного бюджета ЕС на 2024–2027 годы, включающего €50 млрд финансовой помощи Украине. А также выступает против начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз на саммите ЕС 14–15 декабря.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Европейский союз не готов и не может принять в свои ряды Украину. Он указал, что на это есть несколько причин, одна из которых — коррумпированность страны. Более того, отметил политик, отчеты об условиях, которые выполнил Киев, являются ложью.