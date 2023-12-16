Мелони отговорила Орбана от вето на переговоры об Украины в ЕС

Фото: Roberto Monaldo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони смогла убедить своего венгерского коллегу Виктора Орбана отказаться от вето на начало переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз, сообщает газета Libero Quotidiano. По ее данным, политики встретились до начала саммита в Брюсселе и в ходе встречи Орбан принял решение не препятствовать старту переговорного процесса.

В итоге Джорджа Мелони убедила Виктора Орбана дать зеленый свет переговорам о вступлении Украины в Европу. <...> Во время голосования по Киеву премьер Венгрии покинул палату, но эта стратегия была предварительно согласована с Римом, — пишет издание.

Решение начать переговоры с Украиной о вступлении в Евросоюз лидеры стран сообщества приняли на саммите в Брюсселе в ночь на 15 декабря. При этом премьеру Венгрии было предложено выйти за кофе. По информации СМИ, это сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он отправил Орбана на выход после трех часов обсуждения. В результате решение начать переговоры о присоединении к ЕС с Украиной было принято без главы правительства Венгрии, который официально не воспользовался своим правом на вето.

Позднее глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью журналу Mandiner заявил, что страна наложит жесткое вето на переговоры Евросоюза с Украиной о вступлении, если при подготовке к ним выяснится, что они наносят ущерб интересам Будапешта. По его словам, решение ЕС не имеет практического значения.