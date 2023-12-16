Венгрия может наложить вето на переговоры ЕС с Украиной о вступлении

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Петер Сийярто

Венгрия наложит жесткое вето на переговоры Евросоюза с Украиной о вступлении, если при подготовке к ним выяснится, что они наносят ущерб интересам Будапешта, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью журналу Mandiner. По его словам, решение ЕС не имеет практического значения.

Европейский союз решил начать переговоры о вступлении с Украиной. Это принципиальное решение, которое не имеет никакого практического значения, — отметил Сийярто.

По его мнению, когда переговоры дойдут до точки, с которой Евросоюз «захочет втиснуть в переговорные рамки что-то такое, что нанесло бы нам ущерб», то сообщество европейских стран будет вынуждено «прибегнуть к инструменту жесткого вето».

Решение о присоединении Украины к Евросоюзу должно быть поддержано единогласно около 70 раз, сказал ранее главный политический советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан. В Будапеште уверены, что Киев не готов к вступлению в сообщество, поэтому делегация покинула заседание по этому вопросу в Брюсселе.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва наблюдает за планами Евросоюза начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в объединение. По его словам, такие решения являются политизированными и могут дестабилизировать ЕС.